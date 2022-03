In manchen Handballpartien reichen 20 Tore für einen Erfolg. Beim HV Vallendar schaffte nur ein Spieler diese außergewöhnliche Anzahl an Treffern. Christian Schröder führte den HVV zu einem wichtigen 32:25 (15:12)-Erfolg in der Oberliga Rheinland- Pfalz/Saar über die HSG Eckbachtal.