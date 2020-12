Bad Ems

Die in der Verbandsliga beheimatete HSG Bad Ems/ Bannberscheid II hat den nächsten Favoriten über die Klinge springen lassen und mit 27:26 (16:11) dem früheren Oberligisten TV Bitburg den begehrten Platz im Final-Four-Turnier, das an Ostern in Vallendar über die Bühne geht und den neuen Rheinlandpokalsieger kürt, vor der Nase weggeschnappt. Mit den Oberligisten HSG Kastellaun-Simmern und HV Vallendar sowie dem Landesligisten SV Gerolstein wird dann am Mallendarer Berg ein wahrlich bunt gemischtes Feld um den Pott kämpfen.