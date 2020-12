Holzheim

Es war eines der letzten Spiele in dieser Saison im Zuständigkeitsbereich des Hessischen Handball-Verbandes: Bevor der HHV aufgrund der Corona-Krise den Spielbetrieb bis zum Saisonende aussetzte, absolvierte die A-Jugend des TuS Holzheim am Donnerstag in eigener Halle noch ein Nachholspiel gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Münster und setzte sich deutlich mit 32:19 (18:11) durch.