Nach vier Niederlagen in Folge wird es für die Handballer der HSG Nahe-Glan II Zeit für eine Trendumkehr. Die Partie am Sonntag, 16 Uhr, bei Verbandsliga-Schlusslicht HSG Worms II bietet sich dafür an. „Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, geht es ganz krass gegen den Abstieg“, sagt Benjamin Gintz, einer der beiden Nahe-Glan-Trainer. „Es läuft sowieso nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wenn wir verlieren, wird es richtig eng.“