Wittlich

Die B-Jugend-Handballer des Turnvereins Bad Ems haben sich mit einem 34:26 (16:10)-Auswärtssieg bei der HSG Wittlich eine sehr gute Ausgangsposition im Kampf um eines der beiden Tickets für die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verschafft. Im Heimspiel gegen JH Mülheim/Urmitz können de Schützlinge von Trainer Frank Schaust und Martina Noll am nächsten Sonntag ab 15 Uhr in der Silberauhalle alles klar machen, ehe die Dreierrunde mit dem Duell Mülheim/Urmitz gegen Wittlich am 27. September abgeschlossen wird.