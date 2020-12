Bad Ems

Drei rheinländische B-Jugend-Teams werden in den kommenden Wochen um zwei begehrte Tickets für die Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kämpfen, darunter befinden sich die ambitionierten Talente des Turnvereins Bad Ems, die zum Auftakt der Qualifikation an diesem Sonntag um 18 Uhr in der BBS-Halle in der Max-Planck-Straße bei der HSG Wittlich antreten müssen. Im zweiten Spiel der Dreierrunde erwartet der TVBE dann am Sonntag, 20. September, 15 Uhr, JH Urmitz/Mülheim, ehe die Entscheidung dann am Sonntag, 27. September, 15 Uhr, in der Peter-Häring-Halle beim abschließenden Kräftemessen zwischen den Kombinierten aus Mülheim und Urmitz und der HSG Wittlich fällt.