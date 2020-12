Birkenfeld

Eine ganz bittere Niederlage in letzter Sekunde mussten die Saarlandliga-Handballerinnen des TV Birkenfeld in heimischer Halle gegen den TuS Brotdorf hinnehmen. 20:21 verlor das Team von Trainerin Rodica Tonita, nachdem es eine Viertelstunde vor Schluss noch 18:15 in Führung gelegen hatte.