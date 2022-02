In der Handball-Verbandsliga Ost stehen die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler vor ihrem ersten Heimspiel seit etwas mehr als zwei Monaten. Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt am Sonntag (16 Uhr) in der Remagener Rheinhalle die Oberligareserve des HV Vallendar. Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Enke strebt im neunten Saisonspiel den achten Sieg an, um ihre Spitzenposition weiter zu festigen.