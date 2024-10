Plus Remagen

Binnes-Team reist zur HSG Sinzig – Römerwall vor echtem Härtetest

Von Tim Hammer

i Römerwalls Spielertrainer Tim Binnes (links) fordert in Remagen eine Leistungssteigerung und erwartet einen starken Gegner. Foto: Jörg Niebergall

Für die HSG Römerwall geht es am Samstag (19 Uhr) auswärts in der Remagener Rheinhalle gegen die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler. Nach bislang fünf Siegen aus sechs Spielen in der laufenden Saison der Verbandsliga Ost steht der nächste Härtetest für die Mannschaft um Römerwall-Spielertrainer Tim Binnes an. „Es muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung von uns her.