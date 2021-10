Der Tabellenvorletzte HSG Kastellaun/Simmern (15. Platz, 1:9 Punkte) empfängt am Samstag (19.30 Uhr) in der Handball-Oberliga zum ersten Mal in Simmern einen Gegner in dieser Saison – und dieser Gast ist ein besonderer: Die HSG Rhein-Nahe Bingen (8. Platz, 4:4 Punkte) hat gleich vier ehemalige Kastellaun/Simmerner in ihren Reihen.