Plus Bodenheim Beim Oberliga-Dritten chancenlos: Gebrauchter Tag für die HSG Nahe-Glan Von Tina Paare Ganz schnell abhaken und nach vorne schauen: Das haben sich die Handballer der HSG Nahe-Glan vorgenommen, die beim TV Bodenheim auf verlorenem Posten standen und eine 20:39 (12:19)-Niederlage quittierten. Dass es schon unter normalen Bedingungen beim Oberliga-Dritten schwer werden würde, war den Kirnern und Meisenheimern klar gewesen, doch die Voraussetzungen waren alles andere als normal. Lesezeit: 1 Minute

„Wir sind ohne sechs angereist, dazu kamen Spieler, die angeschlagen waren“, berichtete HSG-Trainer Mark Bertram und ergänzte: „Wegen unserer Personalsituation wollten wir am Vortag anfragen, ob wir das Spiel verlegen können, haben aber niemanden erreicht. Absagen wollten wir aber auch nicht.“ Und so trat die HSG mit einem Rumpfteam an, ...