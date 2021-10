Die HSG Hunsrück kann beruhigt in ihre vierwöchige Herbstpause mit 4:0 Punkten gehen: Nach dem Auftaktsieg in Bitburg legten die Irmenach/Gösenrother in der Kleinicher Hirtenfeldhalle nach und schlugen die Turnerschaft Bendorf klar mit 37:28 (21:14). Die Hunsrücker führen damit das Klassement an, müssen nun aber bis zum 30. Oktober auf ihr nächstes Spiel warten, dann geht es zum TV Bad Ems.