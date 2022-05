Es hätte so ein schöner Abend werden können. Von Anpfiff an dominierten die Handballer des TV Bad Ems die nur mit einem zusammen gewürfelten Rumpfteam angetretene HSV Rhein-Nette nahezu nach Belieben. Doch dann stockte den Zuschauern in der Silberauhalle in der 22. Spielminute der Atem und so mancher schlug die Hände über dem Kopf zusammen.