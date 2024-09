Plus Welling Bei TVW-Frauen läuft es rund: Welling besiegt Wittlicher Reserve Von Harry Traubenkraut i Die Wellingerin Nadine Schmitt (am Ball) hat nur noch die gegnerische Torhüterin vor sich – zweimal traf Schmitt beim 35:24-Sieg. Foto: HetPix Die Handballerinnen des TV Welling haben eine Woche nach dem etwas mühsamen Saisonauftakt in Kastellaun im ersten Heimspiel der Oberliga bei ihrem klaren 35:24 (17:10)-Erfolg gegen die Regionalligareserve der HSG Wittlich deutlich zugelegt und den Gästen aus der Säubrennerstadt eine empfindliche Niederlage beigebracht. Lesezeit: 1 Minute

In der Wellinger Nettetalhalle überzeugte die Mannschaft von Trainer Lukas Hürter dabei in allen Mannschaftsteilen, glänzte aber insbesondere durch starke 35 Tore im Angriff, von denen Antonia Schmitz alleine 14 erzielte. Dabei sah es für die Gäste 25 Minuten lang noch so aus, als könnten sie das Spiel offen gestalten. ...