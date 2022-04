In der Handball-Oberliga müssen die Frauen des TV Bassenheim derzeit langen Atem beweisen: Am Dienstag spielte der TVB in Osthofen, am Samstag steigt in Bassenheim das Rückspiel, und am Sonntag geht es mit einem Heimspiel weiter. Derweil spielt der HC Koblenz am Freitag in Bad Sobernheim und am Samstag gegen Budenheim.