Bassenheimerinnen auf dem Weg der kleinen Schritte – Thon-Team bei den „Rheinhessen Grapes“

Am 2. Spieltag der Regionalliga Südwest müssen die Handballerinnen des TV Bassenheim erneut gegen ein Mainzer Team ran, am Sonntag geht es zur FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSG Schott, bei der die TVB-Frauen um 17 Uhr antreten. Die Grün-Weißen befinden sich aktuell auf einem Weg, der sich als „Weg der kleinen Schritte“ bezeichnen lässt. So gilt es für die neue Trainerin Yvonne Thon weiterhin, ihr Team besser kennenzulernen, auch um taktische und spielerische Verbesserungen auszuloten.