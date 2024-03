Bassenheim

Bassenheim voll konzentriert – TVB empfängt Schlusslicht Wörth

Von Harry Traubenkraut

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Bassenheim erwarten am heutigen Samstagabend (19 Uhr) den Tabellenletzten TV Wörth in der Karmelenberghalle. Alles andere als ein Heimsieg des TVB wäre eine Enttäuschung, schließlich hat Wörth in bislang 18 Spielen nur einmal gewonnen – im Kellerduell gegen die Handballfreunde Köllertal. Somit steht das Team aus der Südpfalz im Grunde genommen auch schon als Oberligaabsteiger fest.