Plus Bassenheim Bassenheim: Trainerin muss passen – TVB-Frauen auf dem Weg der kleinen Schritte Am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die Handballerinnen des TV Bassenheim im 2. Heimspiel der Saison die Mannschaft der HSG TVA/ATSV Saarbrücken. Lesezeit: 1 Minute

Die TVB-Frauen wollen dabei am Samstag (17.30 Uhr) in der Karmelenberghalle nach den beiden heftigen Auftaktniederlagen gegen Mainz-Bretzenheim und Bodenheim in kleinen Schritte nun ein besseres Resultat einfahren als gegen die beiden Spitzenteams. Bestenfalls soll es sogar für den ersten Saisonsieg langen, denn mit den Saarländerinnen empfängt Bassenheim sicher kein ...