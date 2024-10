Plus Bad Ems

Bad Emser landen mit Emotionen und Tempo ihren dritten Heimsieg

i Rückkehrer Jan Sauerwein (am Ball) erweist sich im Rückraum des TV Bad Ems schnell als die erhoffte Verstärkung. Foto: Andreas Hergenhahn

Um in der Handball-Oberliga Rheinland nicht in die unangenehme Zone der Tabelle zu rutschen, gilt es für das Team des TV Bad Ems gerade im Jahr des personellen Umbruchs seine Hausaufgaben zuverlässig zu erledigen. Und das hat das Team des Trainerduos Andreas Klute und Martina Noll bisher tatsächlich mit Bravour erledigt. Im dritten Heimspiel der Saison krallten sich die Kurstädter in der Silberauhalle zum dritten Mal die maximale Ausbeute und schickten die von ihrem früheren Coach Hansi Schmidt betreute zweite Welle des Regionalligisten HB Mülheim-Urmitz mit einem überzeugenden 33:24 (13:10) zurück auf die linke Rhein-Seite.