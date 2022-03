Höchster Saisonerfolg für die HSG Rhein-Nahe Bingen – und Leidtragender war wie so oft das Schlusslicht HSG Kastellaun/ Simmern. In der Handball-Oberliga feierte Bingen beim 27:16 (11:9) seinen siebten Sieg in Serie und verbesserte sich auf Tabellenplatz sechs. Kastellaun bleibt nach der 16. Niederlage im 20. Spiel abgeschlagen Letzter.