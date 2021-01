Region

Wer in diesen Tagen Mannschaftssport ausüben möchte ohne einen Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnungen zu begehen, muss unter Einhaltung von Hygiene-Konzepten entweder im Profisport zu Hause sein oder Kaderspieler sein. Letztgenannter Status ermöglicht es den besten rheinland-pfälzischen Handballern des Jahrgangs 2005 (und jünger), zu denen Louis Herbel und Marc Sommer vom TV Bad Ems gehören, am Samstag einen Lehrgang im rheinhessischen Budenheim zu bestreiten. „Das Gefälle, das in einer Mannschaft entsteht, ist uns bewusst, aber nicht zu ändern“, sagt Friedhelm Jakob, Präsident des RLP-Handball e.V., zur aktuellen Situation.