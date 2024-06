Auswärtssieg gegen Braunschweig: Feiert der TuS Ferndorf am Samstag den Aufstieg?

Die Ausgangslage könnte besser kaum sein. Der TuS Ferndorf steht nach dem fulminanten 32:23-Auswärtssieg gegen den MTV Braunschweig, den Ersten aus der Drittliga-Staffel Nordost, im Hinspiel der entscheidenden Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga bereits ganz dicht vor der Rückkehr in die Spielklasse, der die Siegerländer zuletzt in der Saison 2021/22 angehörten.

Am Samstag könnte die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt in eigener Halle die Aufstiegsparty steigen lassen. Um 19 Uhr wird das Rückspiel in der Stählerwiese angepfiffen. „Wir haben in Braunschweig das gezeigt was uns die ganze Saison ausgezeichnet hat: Emotionen, Bereitschaft, Kampf und Leidenschaft“, blickt Klatt zurück.

Für den TuS Ferndorf war es das 33. Spiel in Folge, in dem man unbesiegt ist. Seit Ende September 2023 hat der TuS Ferndorf nur Siege eingefahren. Mit einer solchen Serie steigt man normalerweise auf. Noch fehlt dem TuS ein Schritt... rwe