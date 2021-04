Aufrücker und Rückkehrer: TuS Holzheim verstärkt sich mit bekannten Gesichtern

Christian Bittkau und Dominik Jung würden ihre Mannschaft in diesen Tagen normalerweise auf das Auswärtsspiel bei der HSG Lollar/Ruttershausen vorbereiten. Wenn im zurückliegenden Dreivierteljahr und momentan an Handball zu denken (gewesen) wäre, würde der TuS Holzheim in der hessischen Landesliga Mitte am Samstagabend bereits den 24. von 26 Saisonspieltagen absolvieren und auf die Sommerpause hinsteuern. Pause – davon haben alle Protagonisten längst genug. Weil das Trainergespann der Ardecker und die Spieler unverändert zum Nichtstun verdammt sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig als sich weiterhin in Geduld zu üben.