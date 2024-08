Plus Bad Ems Auf zu neuen Ufern: TVBE-Coach Andreas Klute geht den Neuaufbau optimistisch an Von Stefan Nink i Auf den Schultern des routinierten Linkshänders Michael Schmitz lastet beim Neuaufbau des TV Bad Ems große Verantwortung. Foto: A. Hergenhahn Jedem Anfang wohnt laut Hermann Hesse ein Zauber inne: Mit einem Heimspiel gegen die Regionalliga-Reserve der HSG Kastellaun-Simmern starten die Handballer des TV Bad Ems am Samstag, 7. September, in die mit Spannung erwartete neue Saison. Die höchste Klasse des Verbandes firmiert dann nicht mehr unter „Rheinlandliga“, sondern heißt dann nach einer bundeseinheitlichen Anpassung „Oberliga Rheinland“. Die alte Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nennt sich dann wie alle nationalen Klassen direkt unterhalb der 3. Liga „Regionalliga“. Lesezeit: 3 Minuten

Unterdessen ist das Unternehmen „Neuaufbau“ in der Kurstadt bereits in vollem Gang. Zuletzt wurde im Training das besondere Augenmerk auf Körperlichkeit und Fitness gelegt. „Das ist schließlich die Grundlage für alles, was noch folgt“, wissen Trainer Andreas Klute und seine Assistentin Martina Noll, dass sich diese oft von den Aktiven ...