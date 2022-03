Fünf Wochen ist es her, dass die Handballerinnen des SSV Meisenheim zuletzt in der Rheinhessenliga im Einsatz waren. „Natürlich sind wir aus dem Rhythmus gekommen“, sagt Thomas Höltz vor dem Heimspiel am heutigen Samstag, 18 Uhr, gegen die SF Budenheim III. Der SSV-Trainer ergänzt aber: „Die Pause kam mir gar nicht ungelegen, weil sie mit dem Höhepunkt der Omikronwelle zusammenfiel.“