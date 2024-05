Plus Holzheim

Auch Regen trübt die Stimmung beim 66. Feldhandball-Turnier des TuS Holzheim nicht

Von René Weiss

i Der „TSV Gulaschsuppe“, hier im Duell mit der Kombination aus Holzheim und Barmbek, musste sich bei der 66. Auflage des Pfingstturniers des TuS erst im Finale den „Woodhome Allstars“ beugen. Foto: Andreas Hergenhahn

Veranstaltungen mit dieser langjährigen Tradition, die dieses besondere Prädikat auch zurecht trägt, haben heutzutage eher Seltenheitswert: Das Pfingstturnier des TuS Holzheim auf dem Holzheimer Sportplatz verband auch bei seiner 66. Auflage (!) Sport mit guter Laune und Partystimmung. Wenn das Pfingstturnier ruft, dann dürfen die Holzheimer Freunde aus der Partnergemeinde Mönkeberg in Schleswig-Holstein nicht fehlen. Die Stammgäste traten natürlich auch diesmal wieder sowohl auf dem Klein- als auch auf dem Großfeld an. Weitere Gäste begrüßte der TuS aus Remscheid, Hamburg-Barmbek, Katzenelnbogen und Hiesfeld/Aldenrade. In Verbindung mit diversen eigenen Mannschaften ergab sich somit ein Teilnehmerfeld von elf Männer- und vier Frauenmannschaften auf dem Kleinfeld sowie sechs Teams auf dem Großfeld.