Bad Ems

Still ruht in diesen Tagen auch der See auch bei den Handballern des TV Bad Ems. Die Hallen sind bis auf Weiteres geschlossen, Trainings- und Spielbetrieb bleiben damit absolut tabu. „Wir hatten aber schon vor der Bekanntgabe des 2. Lockdown unseren Trainingsbetrieb ohnehin eingestellt, weil da schon absehbar war, in welche Richtung es gehen würde“, so Andreas Klute, der zusammen mit Alexander Klute die sportlichen Geschicke der Rheinlandliga-Mannschaft der Kurstädter verantwortet.