Neuland betreten die C-Jugend-Handballerinnen der MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim am heutigen Samstag um 17 Uhr. In der Binger Rundsporthalle empfängt die um den Budenheimer Nachwuchs erweiterte Spielgemeinschaft die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam zu ihrem ersten Oberliga-Spiel. „Wir starten in ein Abenteuer“, sagt MJSG-Trainerin Sabine Teuscher.