Plus Bad Ems Alte Kumpels freuen sich auf Schwerdt: TV Bad Ems kann mit Sieg in Bitburg Rang drei sichern Von Stefan Nink Lesezeit: 2 Minuten Mit dem Gastspiel beim TV Bitburg läuten die Handballer des TV Bad Ems am Samstag ab 17 Uhr den Endspurt in der Rheinlandliga ein.

In der Eifel wollen die Kurstädter den dritten Platz zementieren. Der wäre ihnen bei einem Remis in der Edith-Stein-Sporthalle selbst dann nicht mehr zu nehmen, wenn in den dann noch verbleibenden vier Begegnungen – der weitere Plan sieht Hausaufgaben gegen HC Koblenz und TS Bendorf sowie Auftritte beim Tabellenletzten HSG ...