In einigen regionalen Handball-Ligen beginnt die Saison am 11./12. September, die Oberliga startet – abgesehen von einer vorgezogenen Partie – 14 Tage später, die Frauen des HSV Sobernheim aber müssen noch eine Woche länger warten. Erst am Samstag, 2. Oktober, bestreiten sie ihre Auftaktbegegnung beim TV Bassenheim.