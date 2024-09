Plus TuS Holzheim A-Jugend hat wieder mehr Alternativen, Reserve startet bei der TSG Eddersheim in die Saison Von René Weiss Miguel Esteves atmet auf. Nachdem der Trainer der A-Jugendhandballer des TuS Holzheim im ersten Spiel der Saison gegen den TV Großwallstadt mit lediglich neun Feldspielern auskommen musste, hat er im Regionalliga-Auswärtsspiel bei der HSG Groß-Bieberau/Modau am Sonntag ab 14 Uhr wieder ein paar mehr personelle Varianten in der Hinterhand. Moritz Reusch und Marlon Schwarz sind unter der Woche nach schweren Verletzungen wieder ins Training eingestiegen. „Trotz der Niederlage gegen Großwallstadt haben wir ein sehr gutes Gefühl. Die Trainingsatmosphäre war gut und der Ehrgeiz, jetzt die ersten Punkte einzufahren, ist groß“, schildert Esteves. Groß-Bieberau konzentriert sich mit seinem ausgeglichenen Kader auf ein strukturiertes Angriffsspiel, das die Ardecker in der vergangenen Saison mit zwei Fünf-Tore-Siegen knackten. „Wir brauchen Geduld in der Deckung und müssen Groß-Bieberaus Angriffe bis zum Ende verteidigen“, fordert Esteves. Lesezeit: 1 Minute

Durch die Verlegung der Partie gegen die HSG Dotzheim/Schierstein II startet die 2. Mannschaft des TuS Holzheim erst mit Verspätung an diesem Wochenende in die Saison. Die von Johannes Schuster trainierte Mannschaft tritt in der Bezirksoberliga an diesem Samstag ab 15 Uhr bei der TSG Eddersheim in der Städtischen Sporthalle ...