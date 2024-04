Plus Kirn Abschied von Trainer Igor Domaschenko: HSG Nahe-Glan zu Hause eine Macht Im Heimspiel gegen den TV Bodenheim am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, steht Igor Domaschenko zum letzten Mal bei einer Rheinhessenliga-Partie der HSG Nahe-Glan an der Seitenlinie. Lesezeit: 1 Minute

„Ein bisschen Wehmut ist schon dabei“, sagt der scheidende Trainer der Handballer aus Kirn und Meisenheim. „Aber die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, fiel ja bereits im Dezember.“ Den erst am Dienstag mit dem Sieg in Ingelheim eroberten zweiten Platz wollen die Gäste in der Kirner Kyrau-Halle verteidigen, für ...