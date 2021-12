Endlich: Am zehnten Spieltag der RPS-Oberliga konnten die Handballer der HSG Kastellaun/Simmern den ersten Saisonsieg feiern. Am Ende stand ein relativ deutliches und nie gefährdetes 35:30 (16:15) gegen den TV Nieder-Olm und es stand vor allem die Erkenntnis: Wir können es doch. „Dieses Mal haben die Jungs durch die Bank das abgerufen, was sie können“, freute sich ein erleichterter Coach Georg Wetstein.