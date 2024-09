Plus Diez

28.28 gegen Hüttenbergs U23: Holzheims Spieler halten Stand, die neuen Trikots dagegen nicht

Von René Weiss

i Lukas Fischer (am Ball) und Co. müssen sich neben höherem Spieltempo darauf einstellen, dass in der Regionalliga ganz anders zugepackt wird. Das wurde auch gegen Hüttenbergs Talente deutlich. Foto: Andreas Hergenhahn

Der TuS Holzheim hat sich für seine Regionalliga-Mannschaft zur Saison 2024/25 einen neuen Trikotsatz angeschafft. „Etwas dünn vom Stoff her, aber eigentlich reißfest“, merkt Trainer Dominik Jung, als er am Samstagabend sein Stück seines Jerseys zwischen die Finger nimmt. Der dänische Hersteller weiß, was er produziert, um im Handball bestehen zu können, er stattet unter anderem die Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und SC Magdeburg aus, und trotzdem hatte der Halsausschnitt von Maximilian Schneider und Lukas Fischer im mit 28:28 (12:13) geendeten Testspiel gegen den TV Hüttenberg II nach nur acht Minuten bereits tief blickende Ausmaße angenommen. In der Regionalliga wird zugepackt. Das erfahren die Ardecker und ihre Trikots in diesen Wochen vor der Saison.