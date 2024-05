27:30 in Mainz-Bretzenheim verloren: HSG Hunsrück ist raus aus dem Aufstiegsrennen

Rheinlandmeister HSG Hunsrück (in Schwarz mit Kristof Schell) ist nach der 27:30-Niederlage bei der TSG Mainz-Bretzenheim endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen zur Oberliga. Am Samstag steht noch das abschließende Spiel beim Saarlandmeister HG Saarlouis II an. Saarlouis II reicht bereits ein Punktgewinn gegen die Irmenach/Gösenrother, um den Aufstieg in die Oberliga, die in Regionalliga umgetauft wird, perfekt zu machen. Foto: Bernd Eßling