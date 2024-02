Die Handballerinnen des TV Engers haben ihr Auswärtsspiel in der Rheinlandliga bei der DJK/MJC Trier mit 27:23 (13:12) gewonnen. „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber unser Sieg war am Ende vollauf verdient“, bilanzierte der Vorsitzende des TVE, Paul Ganzer, in der Pressemeldung des Vereins zum Erfolg in der Trierer Mäusheckerweg-Halle.