Auch nach dem sechsten Spiel in der Handball-Verbandsliga Ost steht die HSG Westerwald, die Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach, ohne Punktgewinn da. Dabei erwischte die HSG bei der Reserve des HV Vallendar einen guten Start und ging nach zwei Minuten mit 2:0 in Führung. Am Ende stand es aber 22:29 aus Sicht der Gäste.