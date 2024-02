Plus Mertesdorf 20:40-Klatsche in mieser Personalsituation: Letztes Aufgebot der SF Neustadt ist chancenlos Für die Handballerinnen der SF Neustadt geht der Abstiegskampf in der Rheinlandliga weiter. Im Auswärtsspiel bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal gab es für die Mannschaft von SF-Trainer Frank Liepold eine 20:40 (9:20)-Niederlage. Von Tim Hammer

Das Spiel in der Ruwertalhalle hatte schon im Vorfeld für reichlich Diskussionen gesorgt. Aufgrund zahlreicher Ausfälle unter Woche regte die Neustadter Seite eine Spielverlegung an. Diese wurde trotz unterschiedlicher Vorschläge, was einen Ausweichtermin betraf, abgelehnt. „Das war sportlich sehr unfair von Mertesdorf, wir hätten jeden Termin akzeptiert“, ärgert sich Neustadts ...