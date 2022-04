Nach rund einem Vierteljahr hat der TV Bad Ems in der Handball-Rheinlandliga wieder mal ein Erfolgserlebnis verbucht. Bei der HSV Rhein-Nette setzten sich die Kurstädter nach torarmen 60 Minuten mit 19:16 (10:7) durch und schoben sich wieder am TV Bitburg vorbei, der beim 30:34 in Urmitz überraschend leer ausging, auf Rang drei.