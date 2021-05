Auf den letzten Drücker wollen Alex Szöke und Radoslav Georgiev noch auf den Olympia-Zug aufspringen. 14 der 16 Athleten, die in Tokio in jeder Gewichtsklasse an den Start gehen, stehen schon fest. Die jeweils letzten beiden Tickets werden in dieser Woche beim Welt-Qualifikationsturnier in Sofia vergeben. Unter den Anwärtern sind auch die beiden Greco-Ringer des Bundesligisten Wrestling Tigers Rhein-Nahe, Szöke im Halbschwer- (bis 97 Kilogramm), Georgiev im Schwergewicht (bis 130 Kilogramm).