Bad Neuenahr-Ahrweiler

130 Jahre gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler schon den Radsportverein (RSV) „Sturmvogel“. Seit Marco Wurms und der Dernauer Ex-Radprofi Björn Glasern vor etwa drei Jahren als Erster und Zweiter Vorsitzender das Heft des Handelns in die Hand genommen haben, hat sich einiges getan in ihrem Heimatverein. Das Neueste ist, dass der RSV ab dieser Saison auf sportlicher Ebene zusammen mit dem RV Blitz Spich und dem Zugvogel Aachen Teil des Rennrad-Elite-Teams Kern-Haus ist.