Das Coronavirus hat dafür gesorgt, dass der Spielbetrieb derzeit ruht, sich die Fußballer der Region in Geduld üben müssen und niemand so genau weiß, wann und wie die Saison fortgesetzt werden kann. In anderen Sportarten – beispielsweise im Volleyball – wurde die Spielzeit sogar abgebrochen. Dass es im Fußball soweit kommt, ist zu bezweifeln. Auch Walter Desch, der Präsident des FV Rheinland, hat sich gerade dagegen ausgesprochen. Dennoch stellt sich die hypothetische Frage, was denn tatsächlich wäre, wenn die Saison abrupt endet.