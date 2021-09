Gleich mit einem Doppelkampf-Wochenende starten die Wrestling Tigers Rhein-Nahe in die Bundesliga-Saison. Am Samstag, 19.30 Uhr, sind die Ringer der Wettkampfgemeinschaft aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim bei den Red Devils Heilbronn zu Gast. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt dann der KSV Witten in die Bad Kreuznacher Jahnhalle.