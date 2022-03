Dass es im Fußballkreis Birkenfeld viel zu wenig Schiedsrichter gibt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber jetzt schlägt die Problematik voll durch. Am ersten April-Wochenende werden – Stand jetzt – fünf Spiele in der B-Klasse nicht mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden. Und sogar in der A-Klasse droht diese Gefahr.