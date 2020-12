Bad Sobernheim/Bad Kreuznach

Not macht erfinderisch: Das Kampfkunst- & Gesundheitszentrum Rheinland-Pfalz mit Schulen in Bad Sobernheim und Bad Kreuznach bietet seinen Mitgliedern seit einigen Tagen alternative Trainingsformen an. „Wir kommen via Video zu unseren Schülern ins Wohnzimmer“, erläutert Robert Webb, der Geschäftsführer der beiden Niederlassungen an der Nahe.