WW-Jahresrückblick, Teil 3: Eisbachtaler Jungspunde akklimatisieren sich schnell

Normalerweise hätten die Protagonisten aus den beiden Gruppen der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland unter dem Weihnachtsbaum gesessen und über ihre Gegner in der Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde philosophieren können. Weil die Mannschaften aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen aber früher als eigentlich vorgesehen in die Winterpause geschickt wurden, sind nun, kurz vor dem Jahreswechsel, bei weitem noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Sieben von zwölf Teams wissen, ob die Saison im Frühjahr mit dem Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga weitergeht oder ob sie den Kampf um den Klassenverbleib in Angriff nehmen.