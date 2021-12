WW-Jahresrückblick, Teil 2: Zwischen Konferenzen, Diskussionen und einer Losentscheidung

Jan Lück ist ein im positiven Sinne Fußballverrückter, der für seine Leidenschaft zwischen den Torpfosten des Bezirksligisten VfB Linz brennt, der heiß ist auf besondere Spiele – und das auch durchaus lautstark zum Ausdruck bringen kann. Es ist der Nachmittag des 10. Mai, Lück verfolgt in seinem Garten in Linz am Laptop die Auslosung des Fußballverbandes Rheinland (FVR), mit der die Entscheidung fällt, welche Mannschaft den Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz im Spiel um den Einzug in den DFB-Pokal herausfordert. Als das Los den VfB Linz bestimmt, bricht's aus Lück heraus: „Jaaaaaaa! Jaaaaaaa! Jaaaaaaa! Finaaaaaale! Jaaaaaaa!“