WW-Jahresrückblick, Teil 1: Wie sich die zweite Corona-Saison der Fußballer in Nichts auflöste

Der Weg der Erkenntnis ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ein weiter. Die Annullierung der seit Ende Oktober 2020 unterbrochenen Saison sei für ihn der „Worst Case“, betont Walter Desch, der schlechteste aller Fälle also. Der Präsident des Fußballverbandes Rheinland (FVR) gibt nicht auf, an ein sportliches Ende der Spielzeit 2020/21 zu glauben. Dass daraus nichts wird, ahnt Mitte Januar 2021 vielleicht auch der erfahrene Funktionär schon, doch den Kampf für die Sache, will er nicht aufgeben. Es sind schwere Wochen, die vor ihm liegen.