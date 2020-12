Bad Kreuznach

Wenn die Wrestling Tigers Rhein-Nahe am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, in Bodenheim beim SV Alemannia Nackenheim antreten, treffen sie quasi auf ihr Vorbild. Vor drei Jahren hatten die Gastgeber den Sprung in die Ringer-Bundesliga gewagt, in der vorigen Saison zogen sie bereits in das Halbfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft ein. An diesem Beispiel hatten sich die Verantwortlichen aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Büdesheim orientiert, als sie im Winter vor der Entscheidung standen, ob sie ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen sollten.