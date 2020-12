Koblenz

Keine Frage, das Koblenzer Stadion Oberwerth hat schon bessere Zeiten gesehen. Dass hier in der kommenden Saison noch Regionalligafußball zu sehen sein wird, ist immerhin denkbar, da die TuS in der Oberliga weit oben mitspielt. Derweil haben einige ehemalige TuS-Kicker, nachdem der Verein 2018 aus der Regionalliga abgestiegen ist und gerade erst ein Insolvenzverfahren schadlos überstanden hat, einen interessanten Weg zurückgelegt. Mit manchen Kickern gab es in dieser Saison ein indirektes Wiedersehen bei Heimspielen des Ortsrivalen TuS Rot-Weiß Koblenz, der seine Regionalligaspiele ebenfalls am Oberwerth austrägt.